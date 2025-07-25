شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه البنزرتي وديا في ختام معسكره الخارجي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، فريق البنزرتي التونسي ضمن وديات معسكر تونس الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، ويُسدل الستار عليه غداً ، حيث تعود البعثة إلى القاهرة السبت ، ويتطلع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق لمواصلة تجربة الصفقات الجديدة خلال المباريات الودية من أجل الوقوف على مستواهم وإمكانياتهم وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء الفريق خلال التدريبات الماضية وفي ودية الملعب التونسي التي خاضها المارد الأحمر بمعسكر تونس الأثنين الماضي وفاز فيها أبناء ريبيرو بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال عماد النحاس، المدرب العام للأهلي أن المعسكر الحالي بمدينة طبرقة التونسية يسير بشكل جيد للغاية من حيث الإلتزام التام من جانب اللاعبين وتنفيذ فكر الجهاز الفني بجانب التركيز في التدريبات والإستفادة الفنية استعداداً للموسم الجديد ، وتعليقًا على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبد الكريم وأحمد عابدين ومحمد عبد الله في ودية الملعب التونس، أكد النحاس أن هذا الأمر كان أبرز إيجابيات المباراة، خاصة وأنهم لاعبون دوليون ويستعدون للمشاركة في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

في شأن مغاير، أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للشباب إلى نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأسود في الموسم الجديد.

ووقع كباكا عقود الإعارة إلى زد بعد الحصول على موافقة الأهلي، والاتفاق على كل تفاصيل الإعارة التي تستمر لمدة موسم، بعدها يعود إلى النادي الأهلي في الموسم بعد القادم 2026 / 2027.

وسافر كباكا إلى الإسكندرية مساء أمس ، للالتحاق بمعسكر زد ثم ينتظم في تدريبات فريقه استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وخرج كباكا من حسابات خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بسبب التكدس في مركز وسط الأهلي مع وجود كلا من مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج وأفشة وأحمد رضا.