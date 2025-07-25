شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه وادى دجلة وديا اليوم استعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة، وذلك ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، في إطار معسكره المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتُعد مواجهة اليوم، هي الثالثة والأخيرة للفريق الأبيض خلال هذا المعسكر، حيث سبق له أن خاض مباراتين وديتين ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لرفع معدل الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وكان الزمالك قد افتتح سلسلة مبارياته الودية بالفوز على فريق "رع" بهدف دون رد، في لقاء شهد تجربة عدد من العناصر الشابة والصفقات الجديدة، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على فريق الشمس بنتيجة 5-4، في مباراة اتسمت بالندية وتنوع الأداء الهجومي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال ودية وادي دجلة لوضع الرتوش الأخيرة على التشكيل الأساسي، وتقييم مدى استيعاب اللاعبين للفكر الخططي الجديد، بالإضافة إلى اختبار مدى الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره الحالي بعد غداً الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، بعد نحو أسبوعين من التدريبات المكثفة والمباريات الودية التي هدفت إلى تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في الخروج بأقصى استفادة من ودية دجلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات الفريق المحلية والقارية، وسط تطلعات جماهير القلعة البيضاء في المنافسة بقوة على كافة البطولات خلال الموسم المقبل.

وخاض الزمالك خلال المعسكر عدة وديات أمام كل من رع والشمس حيث انتهت الأولى بهدف دون رد، سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وفى المباراة الثانية فاز فريق الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.

وواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، حيث عاد اللاعبون إلى المعسكر مساء الاثنين بعد الراحة التى حصل عليها الفريق من يانيك فيريرا المدير الفني، والذى منح اللاعبين راحة 24 ساعة.