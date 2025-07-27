شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الكوكي يواصل سياسة التدوير فى المصري بمواجهة الترجى الودية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، الاعتماد على سياسة التدوير في مواجهات الفريق الودية خلال معسكره بتونس، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين والوصول إلى أفضل خطة فنية استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد المصري لمواجهة الترجي الودية التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، استعداداً للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يعتمد الكوكي على تشكيلتين مختلفتين في الشوطين، الأول والثاني من المباراة.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي في معسكر تونس، حيث تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الأول بهدف لمثله، ثم خسر فى الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، واعتمد الكوكي فى كلتا المباراتين على اللعب بتشكيلتين مختلفتين فى الشوطين الأول والثاني، وذلك لمنح جميع اللاعبين فرصة الظهور وإثبات الذات.

ويبحث مجلس المصري تعيين رئيس جديد للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ويعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.