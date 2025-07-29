شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها كشف مسئولو الأهلي حقيقة المفاوضات مع التونسي ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي التونسي.

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع ظهير تونسي لخلافة علي معلول

كشف مسئولو الأهلي حقيقة المفاوضات مع التونسي ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي التونسي ، وأوضحوا أن النادي لم يُقدم أي عرض لضم اللاعب الشاب ولم يتفاوض معه.

الزمالك يعرض 700 ألف دولار لضم الرومانى كورديا.. واللاعب يرفض

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى الروماني أندرى كورديا لاعب فريق الطائي السعودى السابق لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

10ملايين جنيه مكافأة بطل كأس عاصمة مصر فى النسخة الجديدة

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مكافأة بطل النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 10 ملايين جنيه.

شوبير يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره توفير الرعاية الصحية لحسن شحاتة

حرص الإعلامى أحمد شوبير على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قراره تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

تطورت جديدة في ملف رحيل أحمد نبيل كوكا من الأهلي للدوري التركي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى نادي قاسم باشا التركي الذي قدّم عرضاً رسمياً لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يعلن الصفقة الجديدة بعد رحيل الجفالى

يترقب مسئولو الزمالك إنهاء نادى فاركو التفاوض حول ضم أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالزمالك، لحل أزمة اللاعبين الأجانب بالفريق، حيث يضم الزمالك بين صفوفه خمسة لاعبين.

بيراميدز يعود من تركيا ويستعد لفترة الإعداد الثانية

تعود اليوم، الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمة من تركيا عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقامه الفريق استعدادًا للموسم الكروى.