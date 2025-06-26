شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني أفراح عصام تحيي حفل داخل “مركب” وسط البحر بالعين السخنة

شاركت الفنانة السودانية, المعروفة أفراح عصام, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وهي تغني داخل “مركب” وسط البحر, بمنتجع العين السخنة بمصر. وكشفت أفراح عصام, عن المناسبة التي تغنت فيها, حيث ذكرت أن الحفل كان في رحلة أقامتها إحدى شركات السفر والسياحة للأسر السودانية, والأفراد المقيمون بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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