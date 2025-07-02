شاهد بالفيديو.. حسناء بالشرطة نادت على الطلاب الممتحنين.. وزارة الداخلية تطلق مبادرة لترحيل طلاب الشهادة السودانية من مراكز الإمتحانات

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أطلقت وزارة الداخلية السودانية, وعبر رئاسة قوات الشرطة, مبادرة تهدف لترحيل طلاب الشهادة السودانية, هذا العام من مراكز الإمتحانات.
وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهرت موظفة حسناء داخل إحدى سيارات الشرطة, تنادي على الطلاب لتعريفهم بالمبادرة عبر مايكرفون السيارة.
ووقفت عدد من السيارات التي قامت بتجهيزها وزارة الداخلية خارج مراكز الإمتحانات في انتظار الطلاب لترحيلهم إلى منازلهم.
ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين, فقد وجدت هذه المبادرة الإشادة والتقدير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الذي أشاد بها وبحكومة الأمل القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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