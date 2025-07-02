تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعي الصفحات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر فتاة سودانية, حسناء تتفاعل في الرقص خلال إحدى الحفلات الغنائية. https://www.facebook.com/reel/1653996388653701 وقدمت الحسناء فواصل من الرقص المثير, وسط تعليقات متباينة من الجمهور ما بين متغزلة وساخرة, وكتب إحدى الصفحات الناشرة للمقطع: (مارقة مروق بمعنى الكلمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة في إحدى الحفلات والجمهور: (مارقة مروق بمعنى الكلمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.