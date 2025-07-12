نجح نادي الهلال السوداني في تجديد عقد نجمه البوروندي جان كلود لموسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2029.

وكان جان كلود أحد أبرز نجوم الموسم الماضي، وأسهم بشكل مباشر في صعود الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتسجيله أهدافًا حاسمة.

صاحب الـ20 عامًا لفت أنظار العديد من الأندية بإمكانياته اللافتة، لكن إدارة الهلال تمكّنت من الإبقاء عليه وضمان استمراره مع الفريق.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | الهلال يجدد عقد نجمه جان كلود حتى 2029 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.