4 مواجهات في دوري النخبة اليوم

تجري عصر ومساء اليوم 4 مواجهات في دوري النخبة لكرة القدم لحساب الجولة الخامسة بملاعب بربر ، عطبرة والدامر .

يخوض الهلال في الرابعة عصرا مباراة مهمة أمام حي الوادي نيالا على ملعب بربر بعد أن خسر الفريق مباراته السابقة امام الأمل عطبرة ، ويملك الفريق في رصيده ٧ نقاط ، بينما يسعى حي الوادي الي مواصلة تحقيق نتائجه الجيدة بعد خطفه نقطة من متصدر البطولة المريخ في الجولة السابقة ويملك في رصيده ٥ نقاط .

علي ملعب مدينة عطبرة يلتقي فريقا المريخ الخرطوم والميرغني كسلا في مباراة يسعى خلالها المريخ لتأمين صدارته بعد أن وصل برصيده الي ٨ نقاط ، وفي المقابل يدخل الميرغني المباراة برصيد ٥ نقاط ، ويسعى لقلب الموازين بحثاً عن التمثيل الخارجي للسودان .

ويشهد ملعب الدامر في الرابعة عصرا مواجهة المريخ الأبيض والأهلي مدني في مباراة يخوضها المريخ دون رصيد متذيلا الترتيب ، ويسعى الأهلي برصيد ٥ نقاط المنافسة على دخول المربع الذهبي الذي يتيح له التمثيل الخارجي .

في السابعة مساء يلتقي الزمالة أم روابة والأمل عطبرة، في مباراة تجمع ثالث ورابع الترتيب ، يتطلع فيها كل فريق لتأمين موقفه والحفاظ على مركز متقدم في البطولة .

سونا