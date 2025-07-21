رانيا فريد شوقي تحقق حلمها الكبير..!

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن حلمها الأكبر في بداية مشوارها الفني كان الوقوف أمام والدها النجم الراحل فريد شوقي في عمل سينمائي، وقد تحقق هذا الحلم من خلال فيلم «آه وآه من شربات»، مشيرة إلى أن مجرد ظهور عبارة «فريد شوقي يقدم» في بداية التتر كان بالنسبة إليها إنجازا فنيا وشخصيا كبيرا.

وأشارت رانيا، في مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» عبر قناة «صدى البلد 2»، إلى أنها كانت ترفض الكثير من العروض الفنية في بداياتها، لأنها كانت تضع هدفا واضحا أمامها، وهو المشاركة في عمل سينمائي من إنتاج والدها، لافتة إلى أن السبب في قلة أعمالها أخيرا تعود لاختيارها الدقيق للأدوار، قائلة: «مش هعمل حاجة لمجرد السلام وخلاص»، كما ألمحت إلى أن مستوى الإنتاج الفني تراجع كثيرا عما كان عليه في الماضي، موضحة: «دلوقتي نص الناس قاعدة في البيت، زمان كان في جهات إنتاج خاصة وحكومية».

الأنباء الكويتية