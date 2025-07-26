عبر الجنرال شيبه ضرار, قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, عن غضبه الشديد من مدراء الكهرباء بالسودان, وذلك نتيجة القطوعات التي تشهدها مدينة بورتسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر شيبة ضرار, في مقطع فيديو وسط قواته هدد فيه إدارة الكهرباء ومنحهم مهلة 12 ساعة. وتوعد قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, مدير الكهرباء بمدينة بورتسودان, باقتحام مكاتب الكهرباء التي يتوفر فيها الإمداد الكهربائي بإستمرار. وقال ضرار بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عندكم مهلة 12 ساعة وإلا سنتوجه لمكاتب الكهرباء بــ”الفرشات” و “البطاطين” لأن الجو فيها بارد نسبة لتشغيل التكييفات فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بسبب القطوعات التي تشهدها مدينة بورتسودان.. شيبة ضرار يمنح مدير الكهرباء مهلة 12 ساعة ويهدد بإقتحام المكاتب بــ”الفرشات” و “البطاطين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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