غزة - فلسطين نظم ناشطون وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان، شرقيّ السودان، رفضًا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، ودعمًا لغزة جرّاء الحصار المفروض عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية في مدينة بورتسودان رفضًا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، ودعمًا لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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