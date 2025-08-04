الحياة هي فن معرفة دفع الثمن..!

الحياة -باختصار- هي فن معرفة الثمن الذي لا بُدَّ أنْ تدفعه، مقابل حصولك، أو عدم حصولك على الأشياء.على سبيل المثال:- إذا مارست الرياضة، فستدفع ثمن ممارستها، وإذا لم تمارسها ستدفع ثمن عدم ممارستها.

– إذا بقيت في وظيفتك، ستدفع ثمن البقاء فيها، وإذا طوَّرت من وظيفتك، ستدفع ثمن التطوير.

– إذا أكملت دراستك، ستدفع ثمن الإكمال، وإذا توقَّفت عن إكمالها ستدفع ثمن التوقف..!

– إذا قرأت كتابًا، ستدفع ثمن القراءة، وإذا لم تقرأه ستدفع ثمن الجهل به. الحياة كلها تدور حول #دفع_الثمن.. فأنت إنْ فعلت ما تريد ستدفع الثمن، وإذا لم تفعل ما تريد ستدفع الثمن.

مثال آخر:

عندما تخرَّجنا في المدرسة الابتدائيَّة، قرَّر بعض الطلاب أمثال: علي طقش، وياسين قشر السمك، وأحمد الشرقي أنْ يكملوا دراستهم، وبعدها تخرَّجوا وحصلوا على الشهادة الجامعيَّة، لقد دفعوا الثمن، وبالتالي حصلوا على الوظائف المرموقة.نعم؛ هم دفعوا ثمن الدراسة، وثمن الاستيقاظ الصباحي، وثمن الاختبارات، وثمن المذاكرة حتى وصلوا إلى ما يريدون.

وهناك طائفة أخرى من الزملاء أمثال: بكر أبو دمعة، وسعيد أبو حطبة، وطه رأس القطار، وإدريس عدو البشر، وغازي أبو ونش، وإسماعيل خردة، هؤلاء قرَّروا التوقُّف عن الدراسة بعد حصولهم على الشهادة الابتدائيَّة؛ لذلك هم الآن يعملون بالوظائف البسيطة التي تعادل الثمن الذي دفعوه!

نعم؛ هم الآن يدفعون ثمن عدم إكمال دراستهم، ونحن ندفع ثمن إكمال دراستنا، وهكذا الحياة.

حسنًا؛ ماذا بقي؟!

بقي القول:

إنَّ مسيرة حياة الإنسان تشبه مسار «التيار الكهربائي»، إذا دفعت «الفاتورة» ستتمتع بخيرات الكهرباء، وإذا لم تدفع، فعليك أنْ تتحمَّل ثمن قسوة الظلام، وما فيه من الضرَّاء والبلاء.

أحمد عبدالرحمن العرفج – جريدة المدينة

