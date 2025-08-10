داخل جواربك الكثير من الميكروبات والغسيل لا يكفي.. إليك ما كشفته إحدى الدراسات

كشفت دراسة أجراها أربعة باحثين لصالح مجلة “أبحاث علم الأحياء الدقيقة” أن الجوارب قد تحتوى على الكثير من الميكروبات الحية التي لا يمكن للغسيل بدرجة الحرارة المنخضة أن يقضي عليها ويحمي الإنسان منها.

ولاحظت الدراسة أن المنطقة بين أصابع القدمين تحتوي على غدد عرقية أكثر من معظم مناطق الجسم، مما يجعلها رطبة ودافئة ومليئة بالعناصر الغذائية، ومثالية للبكتيريا والفطريات.

موطن لملايين الميكروبات

وتشير الدراسات إلى أن القدمين يمكن أن تستضيف ما يصل إلى 10 ملايين ميكروب لكل سنتيمتر مربع، وينتشر هذا التنوع في جميع أنحاء الجوارب.

ولا يقتصر الأمر على بكتيريا الجلد فقط، إذ تتحدث الدراسة عن المبيضات، والمكورات العنقودية، والمستخفية، والفطريات الجلدية المسؤولة عن قدم الرياضي. هذه الميكروبات تستهدف العلق والجلد الميت، مُطلقةً الأحماض الدهنية ومركبات الكبريت التي تُعطي القدمين رائحتها الكريهة.

الأمر المثير للاهتمام هو سهولة نقل هذه الميكروبات. فالجوارب لا تلتقط الميكروبات من القدمين فحسب، بل من كل سطح تلمسه – غرف تبديل الملابس، وحصائر الصالات الرياضية، وبلاط الحمامات، وسجاد غرف المعيشة. إنها تلتصق بهذه البكتيريا، وتحملها إلى الحذاء وأحيانًا إلى الملابس.

الغسيل على درجة حرارة عالية

وبحسب الدراسة فإن معظم الناس لا يغسلون الجوارب بطريقة تقضي على أي شيء. فدورات الغسيل الباردة والمنظفات العادية تترك الكثير منها، وخاصةً جراثيم الفطريات.

وينصح الخبراء بغسل الجوارب من الداخل والخارج بمنظف إنزيمي على درجة حرارة 140 درجة فهرنهايت (60 درجة سلسيوس) أو أعلى. ويُنصح بتجفيفها في الشمس أو كيّها بالبخار.

يورو نيوز