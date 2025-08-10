شاهد بالفيديو.. “صدق موسى هلال لكننا لم نسمع حديثه”.. ضابط بالقوات المسلحة انضم لمليشيا الدعم السريع يعبر عن ندمه من قراره بعد إهانته وسلب سيارته من قبل أبناء الماهرية ويتوعد قيادات المليشيا

- 1/2
عبر ضابط برتبة نقيب بالجيش, كان قد انضم لقوات الدعم السريع, في بداية الحرب عن ندمه الشديد من قراره الذي اتخذه بالقتال بجانب قوات “حميدتي”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر النقيب أحمد علي حسب الرسول, في مقطع وسط بعض معاونيه كشف من خلاله عن الظلم الذي تعرض له من قبل أبناء الماهرية بالدعم السريع.
وذكر النقيب أنهم ظلوا يتعرضون للظلم من قيادات الدعم السريع وعلى رأسهم “الماهرية” الذين قاموا بأخذ سيارته بحجة أنها تعليمات صادرة القيادة.
وأكد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الدعم السريع يدار بواسطة عائلة ليست لهم قضية كما يزعمون, وذكر أنه قام بشراء سيارة جديدة من حر ماله.
وتوعد النقيب أحمد علي, قيادات المليشيا بفضحهم كما عبر عن ندمه بعدم سماعه لنصيحة زعيم قبيلتهم المحاميد الشيخ موسى هلال, وذكر أن الشيخ كان صادق في كل كلمة قالها عن المليشيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
