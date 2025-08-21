مهتز نفسيا .. القبض على شخص تعدى على قطة بالاسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على قطة بإستخدام “عصا خشبية” بالإسكندرية. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم ثان المنتزة بالإسكندرية، وبمواجهته تبين أنه مهتز نفسياً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

