شاهد بالفيديو.. “كأنه ينعي نفسه” الشهيد مهند فضل يحمس زملائه بأناشيد جهادية والفنان مأمون سوار الذهب ينعيه بعبارات مؤثرة: (هنيئاً له هذه الخاتمة المشرفة والله لا نبكيك فإن البكاء على الفوارس عار بل نزفك شهيدا)

خيم الحزن على موقع التواصل الاجتماعي السودانية, بعد نبأ استشهاد المقاتل ضمن صفوف القوات المساندة للجيش, مهند فضل, بمعارك كردفان.

ونعى عدد كبير من نجوم المجتمع الشهيد مهند فضل, بعبارات مؤثرة معددين من محاسنه وشجاعته التي جسدها بانضمامه للدفاع عن الوطن منذ بداية الحرب.

الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, كان من ضمن الذين نعوا الشهيد, وذلك عبر تدوينة مؤثرة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر سوار الدهب, مقطع فيديو للشهيد مهند فضل, ظهر من خلاله وهو يحمس زملائه بأناشيد جهادية, كأنه ينعي بها نفسه.

وكتب مأمون سوار الدهب, في تدوينته:(أن صح خبر استشهاد القائد المجاهد مهند فضل، فقد نال ما تمنى، ولحق باخوانه القادة محمد الفضل و إسطنبول و أبو كلام و خطاب، فهنيئاً له هذه الخاتمة المشرفة).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الجهاد ماضٍ إلى يوم الدين، ولا خوف على السودان وجهاده، فهو في أمان الله وضمانه ورعايته ف والله لا نبكيك فإن البكاء على الفوارس عاار بل نزفك شهيدا كما نزف العريس رحمك الله وادخلك الفردوس الأعلى فارس فرسان الدروع مهند فضل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)