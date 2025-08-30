وزير الثروة الحيوانية: انطلاقة الخطة الاستراتيجية من نهر النيل بإنشاء مدينة للإنتاج الحيواني

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، دكتور أحمد التجاني، أن خطة وزارته الاستراتيجية ستبدأ من ولاية نهر النيل عبر إنشاء مدينة كبيرة للإنتاج والتصنيع الحيواني بالمنطقة الحرة، لتكون نواة لمشروعات قومية تعزز الاقتصاد الوطني وتستقطب الاستثمارات.

جاء ذلك عقب لقاءات الوزير بمدينة الدامر مع والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، ونائب الوالي مصطفى الشريف، وأمين عام الحكومة عثمان محمد عثمان، والعاملين بوزارة الثروة الحيوانية بالولاية.

وأوضح التجاني أن مدينة الإنتاج الحيواني ستضم مزارع للأبقار والضأن والماعز والإبل، إضافة إلى مصانع لتصنيع اللحوم وتعبئتها وفق المعايير العالمية، والحصول على شهادات جودة دولية مثل “الآيزو” لضمان المنافسة في الأسواق العالمية. كما ستشمل مصانع للألبان ومنتجاتها، ومصانع للجلود ومشتقاتها كالحقائب والأحذية والأحزمة والملابس الجلدية، فضلاً عن إدخال منتجات ثانوية مثل قرون الأبقار والمصارين في دائرة التصنيع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيستوعب الرعاة المحليين وصغار المنتجين عبر دعمهم بترقية الحظائر، وتوفير الأدوية والأعلاف المركزة، بجانب إدخال تقنيات حديثة في مجال نقل الأجنة والتلقيح الصناعي، بما يسهم في تحسين الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.