«من الجيد العودة إلى مدريد».. جوارديولا يوجه رسالة إلى الريال

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رسالة إلى ريال مدريد، بعدما أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة تجمع بين الفريقين.
وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه مع برايتون في الدوري الإنجليزي: «إنه لأمر يشرفني أن أصبح أكثر مدرب ذهب إلى سانتياجو برنابيو خصمًا لـ ريال مدريد».
وأضاف جوارديولا بشأن مواجهة ريال مدريد: «من الرائع أن أكون في إسبانيا مرة أخرى».
كما تحدث جوارديولا عن مواجهة ثنائي مان سيتي السابق بدوري الأبطال، قائلًا: «أنا سعيد لرؤية ليروي ساني (مع جالاتا سراي) وكيفين دي بروين (مع نابولي) هنا، وعلينا أن نفوز على الفريقين».
وتضم مجموعة مان سيتي بدوري أبطال أوروبا كلًا من: ريال مدريد، باير ليفركوزن، نابولي، جالاتا سراي، موناكو، بوروسيا دورتموند، فياريال، بودو جليميت.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
