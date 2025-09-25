شاهد بالفيديو.. (انتي وين يا عسل).. “حكامة” بالدعم السريع تتغزل في الضابطة الدعامية الحسناء “سمر” بقصيدة وسط جموع من الناس والجمهور يسخر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من احتفال أقيم بإحدى مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع. وظهرت في المقطع الضابطة بالدعم السريع, “سمر”, واقفة جوار إحدى “الحكامات” والتي تغزلت فيها بقصيدة قابلها الجمهور بسخرية واسعة وتم وصفها بالركيكة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

