تكنولوجيا: أول تسريب بصري لنظارة Meta Hypernova الذكية يكشف التصميم الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أبريل الماضي، كشفت بلومبرغ عن أولى التفاصيل حول نظارة Meta “Hypernova” الذكية، التي ستتميّز بوجود شاشة عرض، على عكس نظارات Meta Ray-Ban الحالية التي تقتصر على الكاميرا والميكروفون ومكبرات الصوت فقط.

الآن، نشر المسرّب المعروف @MysteryLupin أول صورة مسرّبة لهذه النظارة، والتي تُظهر أيضًا السوار الذكي المصاحب لها، والذي سيعمل كوحدة تحكم عن بُعد للعديد من وظائف النظارة.

ومن الواضح أن Meta اختارت الحفاظ على تصميم قريب جدًا من نظارة Ray-Ban Wayfarer، مع تعديل بسيط على سماكة الذراعين لاستيعاب المكونات الإضافية. السوار، بدوره، يأتي بتصميم قابل للتعديل ومزوّد بمجموعة من الحساسات.

ومن المتوقع أن تطرح Meta نظارة Hypernova في الأسواق قبل نهاية العام الحالي. ووفقًا لتقرير بلومبرغ، ستكون النظارة باهظة الثمن، إذ تناقش Meta داخليًا تسعيرها بين 1000 و1400 دولار أمريكي، ويرجع السبب الرئيسي في هذا السعر المرتفع إلى وجود شاشة صغيرة مدمجة في الركن السفلي الأيمن من العدسة اليمنى. وتشير التسريبات إلى أن الجيل القادم في عام 2027 سيأتي بشاشات في كلا العدستين.

النظارة ستدعم مجموعة من التطبيقات مثل تطبيقات الملاحة والتصوير، كما ستعرض الإشعارات الواردة من الهاتف المتصل مباشرة على الشاشة.

وسيتمكن المستخدم من التحكم بالنظارة من خلال اللمس على الذراعين، أو عبر السوار الذكي، أو باستخدام الأوامر الصوتية.

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