تكنولوجيا: هونر تكشف عن HONOR Magic V5 أنحف وأخف هاتف قابل للطي بتصميم ومواصفات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HONOR عن هاتفها الجديد Magic V5، وهو أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم، بسمك 8.8 ملم ووزن 217 جرام. يقدم الهاتف مزيجًا من التصميم الأنيق، الأداء القوي، تقنيات تصنيع متطورة.

يستخدم Magic V5 مادة جديدة خفيفة جدًا (أخف من الورق) وأقوى من الفولاذ بـ2.5 مرة على حد وصف الشركة،

وهذا يوحي باستخدام مادة متقدمة جدًا – ربما نسيج نانوي أو مركب من ألياف الذهب والحرير – هدفه تعزيز المتانة بدون زيادة الوزن. يتميز الهاتف بمقاومة ضغط تصل إلى 2300 ميجا باسكال وطبقة حماية بسمك 0.014 ملم، مما يضمن حماية فائقة مع تصميم نحيف.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6100 ملي أمبير بتقنية سيليكون-كربون، التي تحسن الكفاءة بنسبة 25% مقارنة بالتقنيات التقليدية، مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط. كما تتميز شريحة الطاقة بسمك 0.18 ملم، مما يساهم في تصميم أنحف.

يوضح Magic V5 تطور سلسلة HONOR في السمك:

Magic V: 14.3 ملم

Magic V2: 9.9 ملم

Magic V3: 9.2 ملم

Magic V5: 8.8 ملم

يعتمد Magic V5 على أول مصنع ذكي في الصناعة بمستوى L4، مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي Luban. يوفر دقة تصنيع تصل إلى 0.003 ملم، مما سمح لـ HONOR بتحقيق 8 أرقام قياسية عالمية:

أنحف هاتف قابل للطي: 8.8 ملم

أخف هاتف: 217 غرام

بطارية بسعة 6100 ملي أمبير

شريحة طاقة بسمك 0.18 ملم

طبقة حماية بسمك 0.014 ملم

دقة تصنيع داخلية: 0.003 ملم

مقاومة ضغط: 2300 ميجا باسكال

تحسين الكفاءة بنسبة 25%

مواصفات الهاتف:

معالج Snapdragon 8 Elite لأداء فائق.

شاشة بتقنية محسّنة بسطوع 5000 شمعة.

كاميرا تيلي فوتو 64 ميجابكسل لتصوير عالي الجودة.

دعم أكبر عدد من نطاقات 5G ونظام الملاحة BeiDou الكامل.

مقاومة الماء والغبار بمعياري IP58/IP59.

يأتي الهاتف بخمسة ألوان أنيقة: الأبيض الدافئ، الذهبي اللامع، الأسود البرّاق، الأحمر العميق، والأخضر الأنيق. كما يدعم الهاتف نقل الملفات بسهولة بين أجهزة HONOR وApple بنقرة واحدة، مما يعزز تجربة المستخدم.

HONOR Magic V5 يجمع بين تصميم نحيف وخفيف، بطارية قوية، ومواصفات متطورة تشمل معالجًا قويًا، شاشة ساطعة، وكاميرا احترافية. مع تقنيات تصنيع ذكية ودقة غير مسبوقة، يضع الهاتف معيارًا جديدًا للهواتف القابلة للطي.