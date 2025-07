تكنولوجيا: نظام Nothing OS 4.0 المبني على أندرويد 16 ينطلق رسميًا نهاية سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خبر سار لمحبي Nothing: هواتفكم ستحصل على التحديث البرمجي الكبير القادم، Nothing OS 4.0، والمبني على نظام أندرويد 16، قبل نهاية شهر سبتمبر.

هذه الجدولة تشير إلى تسريع واضح في وتيرة إطلاق التحديثات مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس تطورًا في استراتيجية الشركة على مستوى تطوير البرمجيات وتوزيعها.

للتذكير، لم تبدأ Nothing في إطلاق تحديث أندرويد 15 لأجهزتها إلا في أواخر عام 2025. ورغم أن عملية التوزيع حينها كانت سريعة بعد انطلاقها، إلا أن إصدار أندرويد 16 في وقت مبكر من هذا العام يبرز التقدم الملحوظ في آلية العمل لدى Nothing، خاصة أنه يتزامن مع طرح النسخة المستقرة من أندرويد 16 لهواتف Pixel قبل المعتاد.

التحديث الجديد Nothing OS 4.0، سيبدأ بالوصول في سبتمبر، وقد يقتصر مبدئيًا على الهاتف الجديد Nothing Phone (3). لكن هذا لا ينفي احتمال وصوله إلى نماذج أخرى مثل Nothing Phone (2) أو أجهزة CMF في وقت أقرب مما اعتدناه سابقًا.

وبما أن النظام مبني على أندرويد 16، فمن المتوقع أن يجلب معه مجموعة من التحسينات الجوهرية والميزات الجديدة التي أضافتها جوجل، إلى جانب بصمة Nothing الخاصة من حيث التصميم والوظائف.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن تفاصيل دقيقة، لكن من المرجح أن يتضمن التحديث ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا أن الشركة تعمل منذ فترة على دمج الذكاء الاصطناعي في هواتفها.

أما بالنسبة لـ Nothing Phone (3)، فقد أعلنت الشركة أنها ستدعم الجهاز بخمس تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، وهو ما يتجاوز متوسط السوق بشكل واضح.

المصدر