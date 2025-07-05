تكنولوجيا: Samsung Galaxy S26 Ultra: شائعات تشير إلى كاميرا تقريب بصري بيريسكوب مخيبة للآمال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يأتي هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra كتحسين تدريجي أكثر منه ثورة كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى وجود عدد قليل فقط من التطويرات الرئيسية إلى جانب استخدام أحدث معالج رائد من كوالكوم.

وتفيد الشائعات السابقة بأن سامسونج ستُبقي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة كما في هاتف Galaxy S25 Ultra، بدلاً من اعتماد بطارية متطورة من السيليكون والكربون بسعة تتجاوز 6,000 مللي أمبير كما تفعل بعض المنافسين.

أما بالنسبة لكاميرا التليفوتوغراف بيريسكوب، فلا يُتوقع حدوث تقدم كبير فيها حسب آخر المعلومات من GalaxyClub. حيث يُشاع أنها ستحتفظ بالتقريب البصري 5x والمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وهو ما لا يمنع إمكانية استخدام سامسونج لعدسة أكثر سطوعًا أو مستشعر أكبر، لكن هذه المواصفات الثابتة تشير إلى أن الشركة الكورية ستُعيد استخدام نفس كاميرا الطراز السابق دون ترقية ملحوظة.

ومع ذلك، لا تزال هناك آمال لبعض التحسينات في الكاميرا التليفوتوغرافية الثانية، خاصة وأنه لم تُكشف أي تفاصيل محددة عنها حتى الآن.

على سبيل المثال، يمكن لسامسونج أن تحسّن الكاميرا التليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل والمزودة بتقريب بصري 3x من خلال إضافة كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر أكبر، أو كاميرا تليفوتوغرافية تدعم وضع الماكرو.

وبما أن موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra لا يُتوقع قبل بداية عام 2026، فيجب التعامل مع هذه الشائعات المبكرة بحذر، إذ لا يزال أمام سامسونج وقت كافٍ لتعديل المواصفات قبل بدء الإنتاج في الخريف.

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