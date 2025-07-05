تكنولوجيا: جوجل توقّع أول اتفاق شراء طاقة اندماج نووي بقدرة 200 ميجاواط مع Commonwealth Fusion Systems

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبرمت جوجل اتفاقية لشراء 200 ميجاواط من محطة ARC التابعة لشركة Commonwealth Fusion Systems في ولاية فرجينيا، في أول اتفاقية شراء مباشر للطاقة النووية الاندماجية من قبل شركة. إذا اكتملت، ستزود محطة ARC ما مجموعه 400 ميجاواط، وهو ما يكفي لتشغيل مجموعة كبيرة من مراكز البيانات في أكثر ممرات الخوادم ازدحامًا في العالم. لم يتم الكشف عن الشروط المالية.

تسلط الاتفاقية الضوء على التصادم بين متطلبات أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والطلب على الكهرباء. يُظهر تقرير الاستدامة لجوجل لعام 2024 أن الشركة استهلكت 30.8 مليون ميجاواط/ساعة من الكهرباء العام الماضي – ضعف استهلاكها في 2020 – حيث استحوذت مراكز البيانات على 96% من هذا الاستهلاك. توسيع هذا الحجم مع الالتزام بتعهدات خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب تقنيات توليد جديدة.

تأسست Commonwealth Fusion Systems (CFS) كشركة منبثقة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 2018، وتتبع تصميم توكاماك يعتمد على مغناطيسات فائقة التوصيل ذات درجة حرارة عالية لاحتواء البلازما. على الرغم من أن مختبر لورانس ليفرمور الوطني حقق زيادة طاقة صافية قصيرة باستخدام الليزر في عام 2022، لم يصل أي مشروع اندماج بعد إلى “التعادل الهندسي” المستمر. تهدف CFS إلى إثبات التشغيل التجاري في أوائل الثلاثينيات، مستخدمة ARC كمختبر ومصدر إيرادات أولي.

استثمرت جوجل في CFS منذ جولة تمويل في عام 2021 جمعت 1.8 مليار دولار. تعمق اتفاقية شراء الطاقة الجديدة هذه العلاقة وترسل إشارة سوقية إلى شركات الاندماج الناشئة الأخرى التي تتنافس على جذب العملاء من الشركات الكبرى. وقّعت مايكروسوفت اتفاقية مماثلة ولكن أصغر حجمًا مع Helion Energy في عام 2023، مما يُظهر استعداد مزودي الخدمات السحابية الكبرى لدعم رهانات الطاقة عالية المخاطر لتأمين طاقة خالية من الكربون على المدى الطويل.

لا يزال الاندماج النووي يواجه تحديات فيزيائية وهندسية هائلة: احتواء البلازما المستمر، مواد تتحمل القصف النيوتروني، واقتصاديات محطات تنافس الطاقات المتجددة مع التخزين. ومع ذلك، فإن حجم التزامات الشركات مثل جوجل وزخم الأبحاث في القطاع العام يشيران إلى أن مساهمة الاندماج في الشبكة، رغم عدم اليقين بشأنها، لم تعد تجربة فكرية بعيدة المنال. إذا حققت ARC مراحلها المحددة، فقد تشكل نقطة تحول في كيفية حصول الاقتصاد الرقمي على الكهرباء النظيفة ذات الحمل الأساسي.

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