تكنولوجيا: K13 Turbo سيكون أنحف هاتف ذكي مزود بنظام تبريد نشط

تستعد أوبو لإطلاق سلسلة K13 Turbo، وهي الأولى من نوعها التي تتضمن مروحة تبريد نشطة ضمن نظام إدارة الحرارة، لتكون بمثابة رد مبتكر على الشعور السائد بأن صناعة الهواتف الذكية "أصبحت مملة".

تتغلب سلسلة K13 Turbo Pro على عيب شائع في تقنية التبريد النشط التي قدمتها RedMagic لأول مرة في هاتف 6S Pro عام 2021. فعادةً ما يؤدي التبريد النشط إلى زيادة سماكة الأجهزة، حيث يبلغ سمك RedMagic 10S Pro الحديث 8.9 ملم، مقارنةً بـ 8.2 ملم في Samsung Galaxy S25 Ultra الذي يتشابه معه.

في المقابل، تشير تسريبات من Fixed Focus Digital إلى أن K13 Turbo Pro يتميز بسماكة تقليدية تبلغ 8.3 ملم فقط، مع وزن معتدل يبلغ 208 غرامات (مقارنة بـ 218 غرامًا لـ Galaxy S25 Ultra). هذه المزايا، التي لم تعلن عنها أوبو بعد قبيل إطلاق السلسلة في 21 يوليو 2025، تأتي مع بطارية يُقال إنها “ستتجاوز التوقعات” في طراز Turbo Pro.

