تكنولوجيا: تقرير يفيد بأن iPad Pro M5 سيأتي بكاميرتين أماميتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت أبل في آيباد برو M4 العام الماضي تغييرًا طال انتظاره في التصميم، بنقل الكاميرا الأمامية من الأعلى إلى الجانب.

واليوم، كشف تقرير بلومبرج أن أبل تخطط لتغيير جديد في الكاميرا الأمامية مع تحديث آيباد برو M5 المرتقب لاحقًا هذا العام.

وفي أحدث إصدار من نشرة Power On، أشار مارك جورمان إلى أن أبل ستضيف كاميرا أمامية ثانية على جانب الوضع الرأسي في iPad Pro M5.

تهدف هذه الإضافة إلى تحسين تجربة مكالمات الفيديو والتصوير الذاتي، بحيث يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز بشكل مريح سواء في الوضع الأفقي أو الرأسي.

ورغم أن هذا التغيير ليس ثوريًا، إلا أنه يعد تحسينًا جيدًا يعالج بعض شكاوى مستخدمي آيباد برو الذين لم يعجبهم نقل الكاميرا الأمامية إلى الجانب الأفقي في الإصدار السابق.

وبالرغم من عدم وجود العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، فإن إضافة كاميرا ثانية لا تحمل أية سلبيات، خاصة أن الكاميرا تندمج بشكل أنيق داخل حواف الجهاز.

من المتوقع إطلاق آيباد برو M5 في وقت لاحق من هذا العام، وسيأتي بمعالج أسرع M5 وتحديثات في الكاميرا الأمامية، دون تغييرات كبيرة أخرى.

وسيكون هذا الجهاز أول منتج من أبل يعمل بمعالج M5، قبل إطلاق أجهزة Mac المزودة بنفس المعالج في النصف الأول من 2026.

المصدر