تكنولوجيا: تسريب صور رسمية تكشف تصميم ساعة Moto 360 الذكية (2025)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل موتورولا حاليًا على تطوير ساعة ذكية جديدة تُعرف باسم Moto 360 (2025)، وقد ظهرت اليوم في تسريبات عبر صور تبدو رسمية، تكشف عن تصميم أنيق بسوار معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ، بدلاً من السوار المطاطي الذي اعتدنا رؤيته في معظم الساعات الذكية.

هذا التغيير يُعد خطوة مختلفة وملفتة، لكنه يترك بعض الأسئلة المفتوحة، أبرزها: هل ستعمل الساعة بنظام Wear OS أم بنظام تشغيل خاص بموتورولا؟

مصدر التسريب يتوقع أن تعتمد الساعة على نظام Wear OS، لكن هذه المعلومة ما زالت غير مؤكدة. يُذكر أن أول إصدار من Moto 360 ظهر عام 2014، وكان أول ساعة ذكية دائرية تعمل بنظام Android Wear من جوجل، تلتها جيلان آخران قبل أن يتوقف إنتاج السلسلة.

في عام 2019، عادت علامة Moto 360 التجارية من جديد، لكن عبر اتفاقية ترخيص مع جهة خارجية، وليس من خلال موتورولا نفسها.

أما هذه المرة، فتُشير المعطيات إلى أن موتورولا عادت لتقود عملية التطوير بنفسها، ما يعزز احتمالية استخدام نظام Wear OS، رغم أن ساعة Moto Watch Fit التي أُطلقت مؤخرًا لا تستخدم هذا النظام، مما يُبقي الشكوك قائمة.

من المتوقع أن تُطرح ساعة Moto 360 (2025) بخمسة ألوان مختلفة في وقت لاحق من هذا العام، لكن للأسف، لم تُكشف بعد أي تفاصيل إضافية حول المواصفات أو المميزات.

المصدر