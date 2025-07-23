تكنولوجيا: لعبة Avatar Frontiers of Pandora تكشف عن ميزة طال انتظارها من عشاق الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عانت لعبة Avatar: Frontiers of Pandora منذ إطلاقها في 2023 من العديد من العراقيل، إذ خيّبت آمال المعجبين الذين كانوا يترقبون تجربة أفضل.

لكن رغم الإطلاق المخيب، لا يعني ذلك أن كل شيء قد ضاع أو يجب التخلي عنه. تجدر الإشارة إلى أن شركة Ubisoft تسعى للحفاظ على استمرارية هذه السلسلة، وهو ما يتجلى بوضوح مع إضافة ميزة طال انتظارها من قبل اللاعبين.

تستعد اللعبة لاستقبال تحديث كبير يضم ميزتين جديدتين مثيرتين للاهتمام.

أولًا، ستضيف Ubisoft وضع New Game+ الذي يُعرف في العديد من الألعاب الأخرى، حيث يتيح لك إعادة لعب اللعبة مع الاحتفاظ بمخزونك ومهاراتك. وبالطبع، ستتوفر معدات جديدة وأقوى، في حين ستصبح التحديات أصعب، ما يخلق تجربة لعب مختلفة تمامًا.

أما الميزة الثانية فهي ستجعل اللاعبين يقدّرون جودة رسوم اللعبة العالية التي تأخذهم إلى عالم باندورا الخيالي والخطير.

إذ ستُضاف طريقة عرض من منظور الشخص الثالث يمكن التبديل إليها بضغطة زر واحدة، ما يسمح لك بالاستمتاع بشكل أفضل بالسماء الليلية أثناء تجوالك بين الغابات والمناظر الطبيعية المتنوعة التي تزين الكوكب.

وفي هذا السياق، أوضح عمر بوعلي: “سواء كنت تستكشف أو تحارب أو فقط تستمتع بالمشهد، يمنحك هذا الوضع إحساسًا بالحجم والحرية والانغماس الفريد. نحن نعيد تصميم أنظمة الحركة والتحكم والكاميرا لضمان عمل كل شيء بسلاسة”.

لكن على الرغم من هذه الميزات الجديدة التي ستشجعك على استكشاف المناظر الخلابة والاستمتاع بأسلوب اللعب المشوق، سيتوجب عليك الانتظار حتى 5 ديسمبر 2025، موعد إطلاق التحديث، مما يمنحك وقتًا كافيًا للتحضير.

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