تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تقريبًا كل شيء عن Pixel Watch 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استمرت التسريبات حول تشكيلة جوجل القادمة من Pixel 10 وسماعات Pixel Buds وساعة Pixel Watch 4، حيث تم الكشف مؤخرًا عن إعلانات ترويجية رسمية للـ Pixel 10 Pro Fold وPixel 10 Pro.

أما عن Pixel Watch 4، فقد كشف المسرب إيفان بلاس على منصة X عن مواصفاتها، والتي ستتوفر بحجمين 41 مم و45 مم مع شاشة تسمى Actua 360، مقارنة بشاشة Actua في الجيل السابق.

سيصل سطوع الشاشة إلى 3000 نتس، مقارنة بـ 2000 نتس في Pixel Watch 3. تدوم بطارية نسخة 41 مم حوالي 30 ساعة مع الشاشة الدائمة، بينما تصل نسخة 45 مم إلى 40 ساعة. كما سيدعم الشحن السريع بنسبة 25% أسرع بفضل قاعدة شحن جديدة.

تتضمن الساعة أكثر من 40 وضع تمرين، وتتبع ECG، ومراقبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومعدل التنفس، واكتشاف فقدان النبض، وتتبع تباين معدل ضربات القلب (HRV).

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الساعة تكامل Gemini الذي يتيح استجابات ذكية سريعة للمساعد الصوتي مع اقتراحات نصية محادثية تحاكي صوت المستخدم.

ستتوفر نسخة LTE مع اشتراك بيانات لمدة عامين عبر Google Fi Wireless. أما خيارات الألوان فستشمل ثلاثة ألوان لنسخة 45 مم وأربعة لنسخة 41 مم، مع تميز لون Limoncello لنسخة 41 مم فقط.

ستعلن جوجل رسميًا عن التشكيلة الجديدة في 20 أغسطس، لكن من المتوقع توفر Pixel 10 Pro Fold وPixel Watch 4 وPixel Buds 2a للبيع في أكتوبر.

