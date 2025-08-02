الوفاة طبيعية أم بشبهة جنائية؟! العثور على عم المطربة أنغام مُتوفى في شقته.. “الجثة تحللت”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمة كبرى هي ما تعرض لها عدد كبير من المواطنين المصريين بعد إعلان خبر وفاة عم المطربة الشهيرة “أنغام”، إلا أن تفاصيل الواقعة كانت هي السبب الذي زاد من حِدة الصدمة بسبب ثبوت وقوعها منذ أيام.

إذ تبين أن الأجهزة الأمنية قد تلقت بيانًا وإخطارًا من السكان في واحدة من عمارات محافظة الجيزة، وهو ما أفاد بأن هناك اشتباه بوجود جثة بسبب انطلاق رائحة كريهة جدًا من إحدى الشقق السكنية في الطابق الثامن.

وعند التوجه إلى محل الواقعة بواسطة قوات الأمن تم العثور على جثة مُتحللة، وهي ما تعود إلى علي سليمان فليفل عم أنغام.

هل هناك شبهة جنائية في وفاة عم أنغام

جدير بالذكر أن هناك العديد من التساؤلات التي دارت حول كون وفاة عم أنغام طبيعية أم هناك شبهة جنائية من ورائها؛ وهذا ما أثبتته المعاينة المبدئية بأنها طبيعية تمامًا ولا وجود لأي أدلة حول وقوع أي جناية، وعلى كلٍ من المفترض أن يتم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي من أجل استكمال باقي الإجراءات.