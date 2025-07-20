«الداخلية» توعي بإجراءات السلامة خلال السفر براً

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت وزارة الداخلية، ضمن حملتها المرورية «صيف بلا حوادث»، جميع المسافرين براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، والتقيد بإجراءات وتعليمات السلامة على الطرق، الأمر الذي يكفل ويضمن سلامة قائدي المركبات وسلامة الآخرين، مما يسهم في الحد من الحوادث المرورية التي ترتفع نسبتها خلال موسم الصيف، نظراً لكثرة التنقلات البرية.

كما تسعى الحملة، التي أطلقها مجلس المرور الاتحادي، مطلع شهر يوليو الجاري، إلى رفع مستوى الوعي الثقافة المرورية لدى جميع شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور، وتشجيع قائدي المركبات على انتهاج سلوكيات القيادة الآمنة والصحيحة، مما يسهم في تقليل نسب الحوادث المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة على الطرق، خاصة خلال العطلات الصيفية التي تشهد حركة سفر متزايدة عبر المنافذ البرية من كل عام.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية الاستعداد الجيد قبل السفر، وذلك من خلال إجراء الفحص الفني للمركبة، والتأكد من صلاحية الإطارات، وتوفير حقيبة إسعافات أولية داخل المركبة، إلى جانب ضرورة جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، وربط حزام الأمان لجميع الركاب، مع الالتزام بالحمولة المقررة قانوناً، والامتناع عن إدخال أي تعديلات جوهرية على المركبة، مثل تغييرات في النظام الفني أو المظهر الخارجي، والتي قد تعرض السائق للمخالفات والمساءلة.

التركيز على القيادة

شددت الوزارة على أهمية اختيار الأوقات المناسبة للقيادة، وتفادي السفر خلال ساعات الليل المتأخرة، والامتناع عن استخدام الهاتف أو الانشغال بأي أمور جانبية أثناء القيادة، مما يضمن التركيز على القيادة، وتجنب الحوادث المرورية.

ودعت السائقين إلى أخذ فترات استراحة منتظمة خلال الرحلات الطويلة، والتوقف عند الشعور بالتعب أو الإرهاق، مشيرة إلى أن حملة «صيف بلا حوادث» تمثل أكثر من مجرد حملة توعوية، بل هي دعوة مفتوحة للجميع إلى جعل القيادة سلوكاً مسؤولاً يعكس الوعي والثقافة المرورية، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.