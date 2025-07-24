هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تصدر دليلاً علمياً وعملياً لأصناف الرطب في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليل «أصناف الرطب في إمارة أبوظبي» ليكون مرجعاً شاملاً لأبرز أصناف الرطب في الإمارة.

ويأتي إصدار الدليل تزامناً مع انطلاق الدورة 21 لمهرجان ليوا للرطب 2025، وستُعرّف الهيئة به المزارعين والزوار والمهتمين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور خلال مشاركتها في المهرجان.

ويوفر الدليل مرجعاً علمياً وعملياً للمزارعين والمختصين يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ودعم الأمن الغذائي من خلال التشجيع على زراعة الأصناف المحلية ذات الجودة العالية، ويعزز جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً في مجال الزراعة المستدامة، بما يخدم رؤية أبوظبي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويستعرض الدليل 61 صنفاً من أصناف الرطب موزعة وفق خصائصها البيئية والجغرافية، وهي تشمل أصنافاً مناسبة للمناطق الجافة وأخرى تنتشر في المناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية.

ويقدم الدليل معلومات تفصيلية عن مواعيد النضج، ومعدلات الإنتاج، والمواصفات المميزة لكل صنف، إضافة إلى التوصيات الزراعية لتحسين الجودة والإنتاجية.

ويعرض الدليل مجموعة من الأصناف التجارية البارزة، منها صنف «الفرض» المنتشر خصوصاً في منطقة العين، ويستهلك في مرحلتي الرطب والتمر. وصنف «الدباس» ويصلح للزراعة في البيئات الجافة مثل منطقة الظفرة.

وصنف «النغال» الذي يعد من الأصناف المبكرة ذات القيمة الاقتصادية العالية، ويستهلك غالباً في مرحلة الرطب.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إصدار الدليل يندرج في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الزراعة المستدامة، وتمكين المزارعين من خلال توفير المعلومات الدقيقة التي تساعدهم على اختيار الأصناف المناسبة للظروف البيئية لمزارعهم. ويسهم الدليل أيضاً في الحفاظ على تنوع الأصناف المحلية، ويرفع من القيمة الاقتصادية لقطاع التمور في الإمارة.

ويتوفر الدليل للجمهور عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وستوزعه على المزارعين ضمن برامج التوعية والمبادرات التي تنفذها الهيئة لضمان وصول المعلومة إلى جميع الفئات المستهدفة.