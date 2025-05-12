التيار الوطني يعلن فوزه في عدد من البلديات في اقضية بشري وعكار

اعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر عن فوز لائحة العميد ميلاد صليبا المدعومة من التيار الوطني الحر وتيار المرده في بلدة اردة بزغرتا، وفوز ٦ اعضاء من التيار من اصل ١٢ عضوا في بلدة بان قضاء بشري.

ولفتت الماكينة الإنتخابية الى انه في عكار فازت لائحة توافق العوينات المدعومة من التيار بكامل اعضائها، وفوز لائحة "ممنع تجمعنا" المدعومة من التيار بكل أعضائها.

وذكرت معلومات لـ "النشرة" بخسارة اللائحة المدعومة من النائبة ستريدا جعجع وفوز لائحة "قرار عبدين" في بلدة عبدين - بشرّي.