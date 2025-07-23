شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم يهنئ الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: انتصار خالد للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، ورجال الشرطة البواسل، وكافة مؤسسات الدولة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها كانت وستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني المصري، وتجسيدًا لإرادة شعب قرر أن ينهض من جديد ويصنع مستقبله بإرادته الحرة.

وقال "سويلم" إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت تحولًا جذريًا في حياة الشعب المصري، إذ وضعت أسسًا جديدة للدولة الوطنية الحديثة، وانتصر قادتها، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لقيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتحرر من التبعية والاحتلال، مشيرًا إلى أن الثورة فتحت الطريق أمام تحولات كبرى في مسار الدولة المصرية والمجتمعات العربية والإفريقية التي اقتدت بها في حركات التحرر الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بطولات جيل صنع التغيير، ونستلهم منها معاني الفداء والتضحية والعمل من أجل رفعة الوطن، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه اليوم نفس الأمانة التاريخية التي حملها قادة الثورة، ويواصل مسيرة بناء دولة قوية حديثة تُعلي من كرامة المواطن، وتعيد بناء المؤسسات، وتواجه التحديات بكل عزم وثبات.

وشدد "سويلم" على أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، ومن جهود حثيثة لتحقيق الحماية الاجتماعية، واستعادة هيبة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية، يعكس روح يوليو الحقيقية التي انحازت دومًا للفقراء والكادحين، وراهنت على الشعب باعتباره الركيزة الأساسية في بناء أي نهضة حقيقية.

واختتم النائب هشام سويلم تصريحه موجهًا تحية فخر واعتزاز لكل من شارك في صنع هذا الحدث التاريخي العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل وفيًا لقيم ومبادئ ثورة يوليو، وسيبقى متمسكًا بالوحدة الوطنية والتماسك خلف قيادته السياسية من أجل مستقبل أفضل لأبنائه وأحفاده.