عضو بالشيوخ يشيد بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، مؤكدًا أنها كلمة ملهمة ومعبرة عن روح الثورة وأهدافها التي لا تزال حاضرة في وجدان الشعب المصري.

وأكد مهران، أن الرئيس السيسي تناول في كلمته ببصيرة القائد الحكيم المعاني العظيمة التي جسدتها ثورة يوليو، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، وكرامة الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح ببراعة كيف تواصل الدولة المصرية مسيرة البناء والتنمية بروح هذه الثورة العظيمة، رغم التحديات التي تواجهها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ،أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية في دعم وحدة الصف الوطني، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتجديد العهد بالمضي قدمًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تستند إلى مبادئ ثورة يوليو، بروح عصرية تتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة.

وأكد الدكتور علي مهران أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف رئيسه، داعمًا لمسيرة العمل الوطني، ومواصلًا حلم الأجداد في بناء دولة قوية وعصرية تليق بمصر وشعبها.