يعقوب: الجلسة النيابية الأخيرة مسرحية فاشلة لرفع العتب وإرضاء المجتمع الدولي

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، أنّ "الجلسة النيابيّة الأخيرة لم تكن سوى مسرحيّة فاشلة تهدف إلى إرضاء المجتمع الدولي، تحت عنوان مكافحة الفساد، لكنّها في الحقيقة محاولة مكشوفة لرفع العتب فقط".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "في بلدٍ نُهبت موارده بمئات المليارات، إذا كان هذا هو شكل المحاسبة والإصلاح، فعلى الإصلاح السّلام"، لافتًا إلى أنّ "الطّبقة السّياسيّة ما زالت تتعامل مع اللّبنانيّين كأنّهم شعب ساذج، يمكن تضليله بجلسة نيابيّة مليئة بالاتهامات الشّكليّة والخطابات الفارغة والمضامين الموجّهة. لكنّه أكّد أنّ هذه الطّبقة واهمة، لأنّ الشعب اللبناني يدرك تمامًا ما يجري، والمجتمع الدّولي ليس غبيًا كما تظن". وختم: "فعلًا، صدق من قال: تمخّض الجبل فولد فأرًا".
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