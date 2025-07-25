أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنّ الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطن في بلدية الضهيرة، ما أدّى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. وتشير المعلومات الأوليّة إلى أنّ حالته مستقرّة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطن في الضهيرة وقد تم نقله الى المستشفى وهو بحالة مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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