حزب العدل بالبحيرة يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحه محمد السعيد المصرى

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ سمر سلامة

السبت، 26 يوليو 2025 02:15 م
 نظّم حزب العدل مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة البحيرة، لدعم حملة مرشحه لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المهندس محمد السعيد المصري (رقم 11، رمز الحصان)، وقد أقيم المؤتمر بحضور جماهيري لافت وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية 

 

شارك في المؤتمر رضا أشرف، أمين حزب العدل بمحافظة البحيرة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة منهم المستشار السيد محمود العتي، والمستشار أحمد فاروق الشريف، والدكتور أحمد الغزالي (أمين الصحة بالحزب)، والأستاذ أحمد صلاح معتوق (أمين العضوية)، والأستاذ أحمد الريدي (أمين تنظيم مركز أبو حمص)، والأستاذ وليد رشوان (أمين العمل الجماهيري)، والكابتن أحمد طلعت (أمين ). 

 

وفي كلمته حث رضا أشرف الناخبين على الالتفاف حول المهندس محمد السعيد المصري، واصفًا إياه بـ"ابنكم، منكم ولكم، من الطبقة المتوسطة... لم يأتِ من برج عالٍ، بل من الشارع المصري، يشعر بآلامكم، ويحمل أحلامكم... فلا تفوّتوا على أنفسكم الفرصة".

 

واختتم رسالته بتأكيد أن "صوتك مش مجاملة، صوتك شهادة... شهادة إنك قررت تبني وطنك بإيدك، مش تفضل متفرّج!".

مؤتمر حزب العدل بالبحيرة

جانب من مؤتمر حزب العدل بالبحيرة

الكلمات الدلائليه
