هجوم روسي على منشآت تدريب أوكرانية

قالت القوات البرية الأوكرانية، إن هجوما صاروخيا روسيا على وحدة تدريب أوكرانية أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 18 في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات المماثلة على منشآت التدريب.

وذكرت القوات البرية في بيان على تطبيق تلغرام «اليوم، 29 يوليو، شن العدو هجوما صاروخيا على أراضي إحدى وحدات التدريب التابعة للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأضافت «على الرغم من التدابير الأمنية المتخذة، لم يتسن للأسف تجنب الخسائر في صفوف الأفراد بشكل كامل، وسقط 3 قتلى وأصيب 18 من الجنود على حد علمنا».

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن وحداتها نفذت هجمات بصواريخ من طراز «إسكندر» على معسكر تدريب للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

ولم يشر التقرير الأوكراني إلى مكان وقوع الهجوم، لكن مدونين عسكريين أشاروا إلى وقوعه قرب الحدود الشمالية للبلاد في منطقة تشيرنيهيف.

وقال البيان العسكري إن لجنة ستحقق في الواقعة، وإذا ثبت أن الوفيات أو الإصابات «نجمت عن أفعال أو تقاعس المسؤولين، فسيُحاسب من تثبت إدانتهم».

وذكر البيان أنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الجنود من الهجمات الصاروخية أو غيرها من الهجمات الجوية على مراكز التدريب.