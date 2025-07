إسرائيل تواصل قصف الجوعى في مراكز المساعدات وتوزيع المياه

قتل 13 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية والمياه في مناطق متفرقة بقطاع غزة، ووفقا لمصادر في الإسعاف والطوارئ فقد شملت الحصيلة 6 قتلى و40 مصابا على الأقل جراء قصف استهدف مركز للمساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أفاد مستشفى القدس بإصابة 8 أشخاص من طالبي المساعدات عند مفرق النابلسي غربي مدينة غزة. قصف شاحنة مياه

وفي حادثة منفصلة، قصفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين أثناء تزودهم بالمياه من شاحنة في منطقة المواصي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أكدت الطواقم الطبية تسجيل 7 إصابات في هذا القصف، كما أصيب مواطنان بجراح إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة في محيط كنيسة دير اللاتين وسط مدينة غزة، وأعلن مستشفى العودة وصول 4 قتلى منذ صباح أمس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية مواطنين قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع. تفاقم الأزمة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الحصول على مياه نظيفة لا يزال تحديا يوميا في غزة، حيث يضطر الأطفال للانتظار في طوابير طويلة تحت الشمس للحصول على الماء، وسط «صمت عالمي» تجاه المأساة المتفاقمة في القطاع. منع تصوير الدمار

كشفت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل هددت بوقف عمليات إسقاط المساعدات إذا تم نشر فيديوهات توثق الدمار في قطاع غزة، وحسب الصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين حذروا الصحافيين الذين كانوا على متن طائرات المساعدات فوق غزة، من أن عمليات إسقاط المساعدات على القطاع قد يتم إلغاؤها إذا قام الإعلاميون على متن الطائرات بتصوير القطاع المدمر من الأعلى. اعتقال حاخامات في واشنطن ونيويورك

تم اعتقال العشرات من الحاخامات اليهود المنتمين إلى التيار اليساري في الولايات المتحدة، بعد تنظيمهم احتجاجا للمطالبة بتقديم مساعدات إلى غزة وإنهاء الحصار على قطاع غزة، ونظم الحاخامات احتجاجا داخل مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جون ثيون في العاصمة واشنطن.

وقد دخلت مجموعة مكونة من 27 حاخاما تابعين لمنظمة «اليهود من أجل المساعدات الغذائية لشعب غزة» إلى مكتب ثيون في العاصمة واشنطن، ورفعوا لافتات كتب عليها «الحاخامات يقولون: احموا الحياة!» و»الحاخامات يقولون: أوقفوا الحصار». قدسية الحياة

وقالت الحاخامة أليسا وايز، المديرة المؤسسة لمنظمة «الحاخامات من أجل وقف إطلاق النار»، في بيان: «هذه المسألة تتعلق بالحياة والموت. إن مسؤوليتنا الروحية العاجلة كيهود وكحاخامات هي حماية الحياة. فكل حياة مقدسة، لكن الأرواح الفلسطينية لا يُنظر إليها كذلك، وهذا وصمة على ضميرنا الإنساني الجمعي. نحن هنا للتأكيد على قدسية حياة كل فلسطيني، وكل إسرائيلي، وكل واحد منا».

دعم الجوعى في غزة وخلال الشهرين الماضيين، وقع أكثر من 23.500 يهودي أمريكي، من بينهم أكثر من 750 حاخاما، وأكثر من 100 مجمع يهودي ومنظمة وكنيس، على بيان بعنوان «Jews for Food Aid for People in Gaza».

كما وقع أكثر من ألف حاخام حول العالم هذا الأسبوع على رسالة مفتوحة تطالب إسرائيل بـ»وقف استخدام المجاعة كسلاح في الحرب»، وهو الاتهام الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشدة. الرهائن أسرى حرب

قال الوزير الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن إعادة الأسرى ليست المهمة الأساسية في الحرب الجارية على قطاع غزة، وفي مقابلة إذاعية مع محطة «كول حي»، قال إلياهو: «يجب أن نطلق عليهم صفة أسرى، ونتعامل مع الأسرى في نهاية الحرب»، معتبرا أنه «عندما تطلق عليهم لقب مخطوفين، تصبح المهمة فعليا هي إعادتهم أولا، وأنا أعتقد أن هذه ليست أولوية». ومن جانبه، نشر مقر عائلات المخطوفين بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات إلياهو، وجاء في البيان: «الوزير إلياهو يجسد فشلا أخلاقيا وقيميا عميقا، ولا يمثل إرادة الشعب الذي يطالب بإعادة جميع المخطوفين وإنهاء القتال».

بدوره، كتب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «من فشل عسكري إلى انهيار سياسي. حكومة السابع من أكتوبر – إلى البيت». مقتل 13 فلسطينيا وأصابة العشرات أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية والمياه.

