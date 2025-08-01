زلزال كامتشاتكا.. عودة ملايين السكان بعد تراجع تحذيرات تسونامي

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - بدأ ملايين السكان من اليابان إلى الإكوادور العودة إلى منازلهم يوم الخميس، بعد أن تراجعت التحذيرات من موجات تسونامي التي أعقبت زلزالًا قويًا ضرب كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وصُنف بين أقوى الزلازل المسجلة عالميًا خلال العقود الأخيرة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة وقع قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا صباح الأربعاء، متسببًا في موجات إنذار من تسونامي طالت سواحل المحيط الهادئ في آسيا والأمريكيتين.

ورغم المخاوف الواسعة، فلم تُسجل أضرار كارثية، ما سمح للسلطات في عدة دول برفع الإنذارات والسماح للناس بالعودة إلى ديارهم.

روسيا: انتهاء الخطر بعد تدمير جزئي للبنية الساحلية

أعلنت السلطات الروسية رفع التحذيرات، بعد أن كانت أمواج تسونامي قد غمرت شوارع مدينة سيفيرو كوريلسك في جزر الكوريل، وتسببت في دمار للميناء ومرافق ساحلية.

وأكدت السلطات إجلاء السكان بنجاح، وقال مسؤول إقليمي: "سيطرنا على الوضع، والجميع بدأ في العودة بعد انحسار المياه".

اليابان: عودة الحياة بعد إجلاء مليوني شخص

في اليابان، رفعت هيئة الأرصاد الجوية إنذاراتها، وأُتيحت الفرصة لملايين السكان الذين جرى إجلاؤهم، خصوصًا في هوكايدو ومحافظة مياجي، للعودة إلى بيوتهم.

ورغم تسجيل ضحية واحدة، سيدة سقطت سيارتها من منحدر في أثناء محاولة الفرار، فقد انتهى الإنذار دون أضرار جسيمة.



تايوان، الفلبين، وبالاو: تحذيرات بلا خسائر

في تايوان، نصحت الفنادق نزلاءها بالحذر، فيما طلبت الفيليبين من السكان الابتعاد عن السواحل الشرقية.

أما في بالاو، فقد جرى إخلاء المناطق الساحلية بالكامل كإجراء احترازي قبل أن تسمح السلطات بعودة الأهالي.

الأمريكيتان: عودة تدريجية

في تشيلي، نفذت الحكومة أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد بإبعاد 1.4 مليون شخص من السواحل، وبعد زوال الخطر، بدأت عودة تدريجية إلى المدن الساحلية.

كذلك، رفعت الإكوادور والبيرو والمكسيك تحذيراتها، وسمحت بعودة السكان رغم استمرار بعض الإجراءات الوقائية مثل إغلاق المواني.

في جزر جالاباجوس، حيث توقع المعهد البحري أمواجًا بارتفاع 3 أمتار، أُعلن لاحقًا أن الخطر قد زال، وسُمح بعودة الزوار والسكان تدريجيًا.

وأبقت السلطات الأمريكية على حالة الاستعداد في هاواي وكاليفورنيا وألاسكا، لكنها لم تُسجل أضرار تُذكر، ما شجع على استئناف النشاط في المناطق الساحلية.