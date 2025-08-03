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عاجل: 4 قتلى وحصار 5 آخرين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم في تشيلي

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واس - سانتياجو 0 تبليغ

  • عاجل: 4 قتلى وحصار 5 آخرين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم في تشيلي 1/2
  • عاجل: 4 قتلى وحصار 5 آخرين.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم في تشيلي 2/2

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة كوديلكو التشيلية المنتجة للنحاس، اليوم، العثور على جثتين إضافيتين من بين العمال الذين حوصروا داخل منجم.
ليرتفع بذلك عدد القتلى جرّاء الانهيار، الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أربعة.

ضحايا انهيار المناجم في تشيلي

وكان عامل قد توفي في موقع الحادث، مساء الخميس، بينما حوصر خمسة آخرون.

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وفي وقت سابق أعلنت الشركة وفاة عامل آخر، في حين لا يزال مصير اثنين من العمال مجهولًا.

المناجم في تشيلي

وأوضحت "كوديلكو" أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 24 مترًا من الممرات المسدودة.
وذلك في إطار جهودها المتواصلة للوصول إلى المنطقة التي يُعتقد أن العاملين المتبقيين ما زالا فيها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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