معاريف: سلاح الجو الإسرائيلي سيتخذ قريبا قرارا بشأن شكل نظام الدفاع الجوي للحدود

ذكرت صحيفة "معاريف" أن سلاح الجو الإسرائيلي يعتزم اتخاذ قرار قريبًا بشأن شكل نظام الدفاع الجوي المخصص لحماية الحدود.
وبحسب الصحيفة، فإن تحقيقات أجرتها القوات الجوية في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول، خلصت إلى ضرورة إنشاء قوة جوية جديدة تابعة لسلاح حماية الحدود، بهدف تعزيز القدرة على الرد السريع والاشتباك مع التهديدات البرية.
وأوضحت "معاريف" أن كل قائد فرقة إقليمية سيُزوّد بمركبة جوية تمكّنه من التعامل الفوري مع أي قوة معادية تحاول اختراق الحدود.
ويقوم سلاح الجو حاليًا بدراسة طرازين من الطائرات لاستخدامهما في المنظومة الجديدة، وهما "إير تراكتور" و"بلاك هوك"، وذلك ضمن خطة لتوسيع القدرات العملياتية الجوية على طول الحدود.
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