الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن "سلاح الجو اعترض صاروخ تم إطلاقه من اليمن".
وجاء ذلك بعد أن أعلن عن "تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان)