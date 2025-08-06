ستريدا جعجع: جريمة المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام أو تسقط بالتقادم أو النسيان

أكدت النائبة ستريدا جعجع إنّه "في الذكرى الخامسة على ​انفجار مرفأ بيروت​، نؤكد موقفنا الثابت في المطالبة بالحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأرواح الشهداء ولعائلات الضحايا والمتضررين". وشددت على أن "جريمة المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام أو تسقط بالتقادم أو النسيان، بل هي قضية وطنية وأخلاقية تستدعي منا جميعاً الإصرار على الوصول إلى العدالة الكاملة"، مطالبة بـ"التسريع في التحقيقات وإصدار القرار الظني في هذه الجريمة"، ومؤكدة "البقاء دائماً أبداً إلى جانب أهالي الشهداء والضحايا والمتضررين في مسيرتهم ونضالهم نحو الحقيقة مهما كلف الأمر".

وفي كلمة لها خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب،وجهت جعجع تحية إلى ​الجيش اللبناني​ في عيده، قائلة: "لا يسعنا إلا أن نوجه تحية إلى هذه المؤسسة الوطنية، التي تشكّل ضمانتنا الوحيدة في لبنان في مواجهة الأخطار وحماية الاستقرار والسلم الأهلي. الجيش اللبناني، بتضحياته ووفائه والتزامه الوطني، يثبت كل يوم أنه العمود الفقري لهذا الوطن، وأنه حامٍ لأرضه وسيادته وكرامة شعبه. ونحن من موقعنا، ندعم بكل قوة هذا الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، ونقف إلى جانبه في كل الظروف، من أجل قيام لبنان الحر السيد المستقل".

وفي ما يتعلق ب​مهرجانات الأرز الدولية​، عبّرت جعجع عن شكرها وامتنانها العميقين لجميع من ساهموا في نجاح "هذا الحدث الوطني الثقافي الكبير، الذي جسّد مرة جديدة قدرة اللبنانيين على صناعة الفرح وإعلاء شأن الحياة وسط التحديات والظروف الصعبة". وأضافت: "أتوجه بالتحية والشكر الجزيل لجميع الذين قصدوا منطقتنا الحبيبة بشري من مختلف المناطق اللبنانية، فكان حضورهم الكثيف خير دليل على وحدة اللبنانيين وتمسكهم بقيم الثقافة والتراث والفن".

وقدّمت شكراً خاصاً لاتحاد بلديات قضاء بشري ورئيسه إيلي مخلوف، و"لكل بلديات القضاء ورؤسائها فرداً فرداً، على جهودهم المتواصلة وتعاونهم الذي ساهم في تذليل العقبات، وتسهيل وصول المشاركين في المهرجان وتأمين أجواء مريحة وآمنة للزائرين". كما توجهت بتحية تقدير وامتنان للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي "التي أثبتت مجدداً أنها العين الساهرة على أمن اللبنانيين وراحتهم"، إلى جانب الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الإعلامية كافة "التي واكبت وغطت فعاليات المهرجانات بكل احترافية ومسؤولية".