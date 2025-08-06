افاد شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري"، بأن "الكوارث الطبيعية سببت خسائر اقتصادية في العالم بقيمة 135 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 123 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي".
وذكرت المجموعة العملاقة في بيان أن "الأضرار التي تفاقمت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجليس والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة، رفعت فواتير شركات التأمين للكوارث الطبيعية إلى 80 مليار دولار، مقابل 62 مليارا في النصف الأول من 2024".
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