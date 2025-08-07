اشار متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية حسن نصيبي الى أن "بلاده ستحول منشأة طبية في جزيرة غالانغ، غير المأهولة حاليا، لعلاج نحو 2000 جريح من سكان غزة، والذين سيعودون إلى ديارهم بعد شفائهم".
واوضح ان "إندونيسيا ستقدم المساعدة الطبية لنحو 2000 من سكان غزة الذين وقعوا ضحايا للحرب، والجرحى، والذين دفنوا تحت الأنقاض".
وأضاف أن "إندونيسيا تخطط لتخصيص المنشأة في جزيرة غالانغ، قبالة جزيرة سومطرة جنوب سنغافورة، لعلاج جرحى غزة وإيواء عائلاتهم مؤقتا"، موضحا أنه "لا أحد يعيش بالقرب منها حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الإندونيسية: سنقدم المساعدة الطبية لنحو 2000 من سكان غزة على أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.