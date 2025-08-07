شويغو: روسيا ملتزمة بالتعاون مع الهند لخلق نظام عالمي أكثر عدالة

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن "روسيا ملتزمة بمواصلة التعاون النشط مع الهند من أجل خلق نظام عالمي أكثر عدالة وضمان سيادة القانون الدولي".

واشار خلال اجتماع عمل، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي أجيت دوفال الى اننا "ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، ومكافحة التحديات والتهديدات الحديثة بشكل مشترك".

واضاف ان "روسيا والهند تجمعهما أواصر الصداقة الراسخة والمتجذرة، ويعتبر التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والاهتمام المتساوي بمصالح كل طرف، والرغبة في تحقيق أجندة موحدة، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا".