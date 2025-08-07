- 1/2
- 2/2
أشار مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لشؤون التنسيق، العميد ايرج مسجدي، إلى أنّ "مشروع نزع سلاح حزب الله في لبنان هو مخطط فاشل من قبل أميركا والنظام الصهيوني"، مضيفًا "هُم يسعون لنزع سلاح المقاومة في لبنان، لكن هذا الحلم سيُدفن معهم".
وقال، في تصريح نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّ "سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه، وهذا المشروع لن يُثمر لا في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى".
ولفت مسجدي إلى أنّ "قوى المقاومة دائمًا مستعدة ومجهزة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك جاهزة تمامًا لأي سيناريو محتمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد قائد فيلق القدس الإيراني: مشروع نزع سلاح حزب الله هو مخطط فاشل من قبل أميركا والنظام الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.