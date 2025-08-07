مساعد قائد فيلق القدس الإيراني: مشروع نزع سلاح حزب الله هو مخطط فاشل من قبل أميركا والنظام الصهيوني

أشار مساعد قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني، لشؤون التنسيق، العميد ايرج مسجدي، إلى أنّ "مشروع نزع سلاح ​حزب الله​ في ​لبنان​ هو مخطط فاشل من قبل أميركا والنظام الصهيوني"، مضيفًا "هُم يسعون لنزع سلاح المقاومة في لبنان، لكن هذا الحلم سيُدفن معهم".

وقال، في تصريح نقلته عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّ "سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه، وهذا المشروع لن يُثمر لا في مجلس الدفاع اللبناني ولا في أي ساحة أخرى".

ولفت مسجدي إلى أنّ "قوى المقاومة دائمًا مستعدة ومجهزة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك جاهزة تمامًا لأي سيناريو محتمل".